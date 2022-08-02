Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bir silahını elinden aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güya kendisini küçümsemek ve aşağılamak için kullandığı “Bay Kemal’’ sözünü usta bir manevra ile kendi lehine çevirmeyi başardı. Kılıçdaroğlu, Balıkesir mitinginde “Bay Kemal olmak için…” başlıklı konuşmasında kendisinde bulunan 10 özelliği sıraladı ve Erdoğan’ın taktığı lakabı kabullendiğini ilan etti. Kılıçdaroğlu, bununla da yetinmedi ve sosyal medyadaki tüm mecralardaki profiline ‘’Bay Kemal’’ ibaresini koydu.

TV’ler, günlerdir “Bay Kemal’’in bu hamlesini konuşuyor. Siyasal iletişimciler, Kılıçdaroğlu’nun taktiğinin doğru olduğunu ve Erdoğan’ın elinden bir silahı daha aldığını belirtiyor.

Önceki gün saha çalışmalarında neler olup bittiğini öğrenmek için aradığım Motto – Bulgu Araştırma Şirketi’nin sahibi Semih Turan’a da yeri gelmişken bu konuda ne düşündüğünü sordum. Turan, “Kılıçdaroğlu son 5 – 6 ayda ciddi bir toparlanma sürecine girdi. Kendisine yönelik ilginin arttığını sahada da görüyoruz. Bay Kemal sözünü tersine çevirmesi de kendisi açısından başarılı bir adım’’ dedi.

Barış Yarkadaş’ın yazısı