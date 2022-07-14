Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu duraksamadan ‘adayım’ yanıtını veriyor

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edenler, CHP liderinin bu özelliğinin son dönemlerde biraz değiştiğini, sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladığını ifade ediyorlar. Bu sohbetlere katılan eski bir milletvekili arkadaşımızın aktardıkları da bunu kanıtlar nitelikte…

Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette “Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?” diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan “Adayım’’ yanıtını veriyor.

Milletvekili arkadaşımız bunun üzerine, “Peki, Altılı Masa’dan isminiz çıkar mı?” diye sorunca, CHP lideri bu kez “Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…” diyor.

Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda açıkça ortaya koyduğu ve birçok kişiyle paylaştığı net tavrı, aslında ‘Milletin Kürsüsü’nde ne anlatacağını da gösteriyor. CHP lideri, meydanlarda adaylığına ilişkin güçlü mesajlar vermeye hazırlanıyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı