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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Kendisine ‘Gazeteciyim’ diyen bir kişi, böyle bir ‘soru’ sorabilir mi?

Afrika uçağında benim ilgimi en çok çeken “sözde soru” ise şu oldu:

“Kemal Kılıçdaroğlu, iki hafta önce elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?”


Kendisine “Gazeteciyim” diyen bir kişi, böyle bir ‘soru’ sorabilir mi?

Bu “sözde soru”yu soran kişi kendisine “Gazeteciyim” diyebilir mi?

Böyle bir soruyu soran kişi, ortalıkta “Ben gazeteciyim” diye dolaşabilir mi?

Sizin de gördüğünüz üzere, bunun adına gazetecilik değil, “iktidar tetikçiliği” denir!

Barış Yarkadaş’ın yazısı

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