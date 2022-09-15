Barış Terkoğlu: SADAT Kurucusu Tanrıverdi, Adnan Oktar’ın propagandasını yapan bir yazı yazmış

Adnan Oktar davası yeniden görülmeye başlayınca fark ettim. Dosyaya yeni belgeler girmişti. Biri vardı ki… Buna göre SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi, fiilen Oktar’ın şahidi oluyordu. Evet, Oktar ile “Görevimiz mehdiye ortam hazırlamak” diyen Tanrıverdi arasında bir fikri ortaklık var. Evet, Tanrıverdi’nin açıklamaları zaman zaman Oktar’ın televizyonunda kendisine yer buluyordu. Ama bu seferki biraz farklı.

Meğer Adnan Tanrıverdi, kendi resmi sitesinde, 24 Kasım 2005’te, Oktar’ın propagandasını yapan bir yazı yazmış. İşte bu yazı, Tanrıverdi’nin Oktar’a desteği olarak geçen günlerde mahkeme dosyasına girdi. Tanrıverdi, Harun Yahya müstear ismini kullanan Oktar’ın eserleriyle, 1997’de tanıştığını, dosyaya giren yazısında söylüyor:

“Bu yıl (1997) emekliliğimin ilk yılı idi. Ülkemiz de postmodern bir darbe sürecini (28 Şubat) yaşıyordu. Bu eser vasıtasıyla, darbecilere daha net bakma imkânı bulmuştum. Bu nedenle, Harun Yahya ismini, arkasındaki ekibi, daha doğrusu, ‘Bilim Araştırma Vakfı’ (BAV) ekibini daha yakından tanıma imkânlarını aradım. Arayınca buluyorsunuz. Karşıma pırıl pırıl, şık ve kültürlü-donanımlı gençler çıktılar. Sonra da onları ve Adnan Hocaefendi ile eserlerini zaman içinde tanıma ve değerlendirme şansına sahip oldum.”

Barış Terkoğlu’nun yazısı