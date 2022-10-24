Barış Terkoğlu: Gülpınar’ı Erdoğan’ın danışmanı istifadan vazgeçirmiş

Rahatsız olduğu herkesçe bilinen Kasım Gülpınar ise, başka partiye geçmeyeceğini Cuma gecesi Tv100’e bağlanarak açıkça söyledi. Gelgelelim, Gülpınar’ın önümüzdeki dönem vekil olmak istemediği herkesin bildiği sır. Şeyh ailesinden gelen Gülpınar’ın şehirde tartışmasız karşılığı var. Öyle ki bu sayede, babası Eyyüp Cenap Gülpınar yıllarca vekillik ve bakanlık yaparken, Kasım Gülpınar da dört dönemdir AKP’de vekil.

Gülpınar hakkında çıkan istifa dedikodularının altı da boş değil. Bir süredir Şenyaşar ailesinin katledilmesi dahil, Urfa’daki sorunları parti içinde dile getiren Gülpınar, bir şeyleri değiştiremediğini görünce vekillikten istifa kararı almış. Geçen ay, Erdoğan ABD’deyken, bu kararını da resmen yetkililere bildirmiş.

İşte bu noktada, devreye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan girmiş. Telefonla Gülpınar’ı arayarak ikna etmiş. Dönüşte Erdoğan’la Gülpınar’ı görüştüreceğini söylemiş. Aradan bir ay geçti. AKP kulislerinden öğrendiğime göre beklenen buluşma halen gerçekleşmemiş. Bu durum bile Erdoğan’ın “ulaşılamazlığı”nın resmi gibi.

Barış Terkoğlu’nun yazısı