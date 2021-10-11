Barış Terkoğlu: Erdoğan en çok servet sahiplerinin cumhurbaşkanı

Muhafazakârların mı, liberallerin mi, partisindeki İslamcıların mı, MHP’deki ülkücülerin mi, taşranın mı, şehrin mi… Erdoğan hangisinin cumhurbaşkanı? Kesin olan bir şey var ki, Erdoğan en çok servet sahiplerinin cumhurbaşkanı. Bu nedenledir ki aldığı kararlar, hep sermaye sahiplerini sevindiriyor.

Öyle ya daha geçenlerde kürsüye çıkmadı mı? Zincir marketlerden şikâyet etmedi mi? Fahiş fiyatlardan dem vurmadı mı? Gerekeni yapacağız demedi mi? Zabıtalar marketlerde görünmedi mi? “Müdahale mi geliyor” derken damat Berat Albayrak’ın yol arkadaşı Ticaret Bakanı Mehmet Muş çıktı, “Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz” dedi. Tartışma da böylece bitti. Enflasyon işi, açılacak 500’er metrekarelik bin markete kaldı. Kısacası yine “inşaata kuvvet” diyeceğiz.

Yıllardır en ücra yerlere giren bu marketleri, bizzat hükümet destekledi. Sahipleriyle de bir suskunluk anlaşması yaptı. Zincir marketler, fiyatları aşağı çekerken “maliyet” olarak gördüğü işçileri de öğütüyordu. Ne yasalara, ne insan haklarına, ne ahlaka, ne dine-imana uyan bu koşullara, AKP iktidarı yıllarca göz yumdu. Hükümetin kötü politikalarıyla fiyatlar yükselince, marketler günah keçisi ilan edildi. Yine de dişlilerin arasında ezilen işçilerin hali, domatesin ya da pirincin fiyatı kadar konuşulmadı.

Elinizde sepet ya da araba, rafların arasında dolaşıyorsunuz. Gözünüz indirim peşinde. Unutmayın, bu kara düzende insan hayatından ucuzu yok, daha ucuzu yok!

Barış Terkoğlu’nun yazısı