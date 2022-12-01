Barış Terkoğlu: Başka bir parti olsa ne çok gürültü kopardı

Başka bir parti olsa ne çok gürültü kopardı. Cumhurbaşkanı kürsüden kükrer, içişleri bakanı elinde dosya sallayarak bağırırdı. Konu AKP’ydi, haliyle pek de böyle olmadı. Okuduğumuz o haberden söz ediyorum:

“AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi eski savcı Faruk Sarıoğlu, uyuşturucu dosyasında rüşvet verilmesine aracılık etmekten 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.”

Dün, AKP Milletvekili Emine Zeybek, Sözcü’den Veli Toprak’a konuştu; “Art niyet arıyorum, burada bir adaletsizlik olduğu açık” dedi.

Ceza yeni verilse de olayı, bundan iki yıl önce, Barış Pehlivan’la hazırladığımız Cendere kitabında, vekil eşinden F.S. diye bahsederek yazmıştık. Mesele bir savcıdan, bir milletvekilinden daha derine uzanıyor.

Barış Terkoğlu’nun yazısı