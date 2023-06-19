Barış Terkoğlu: ‘Artık konuşacağım’ diyen tutuklu

Kamu Maliyesi konusunda uzman olan Karaaslan’ın dilekçesini okuduktan sonra, açıp resmi özgeçmişine baktım. Şu yazıyordu: “Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında Kamuda Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesine geçiş programını yürüttü. 2008 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörlüğe atanan Karaarslan aynı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunda Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Kurumsal Gelişim ve Ortak Veri Tabanı Daire Başkanı kadrosuna atandı ve Sosyal Yardım Mevzuatıyla ilgili çalışmaları yürüttü.“

Yani…

Devletin birçok kurumu Karaaslan ile çalışırken, bugün dönüp CHP’li belediyelere, “sen nasıl bu adamla çalışırsın” diye soruyor. Yetmiyor; operasyon yapıyor, tutuklamalara gidiyor. Belki dahası da gelecek…

Olması gereken buysa, Karaaslan’ın AKP Hükümeti’ndeki, bürokrasideki ve AKP’li belediyelerdeki dosyalarını da açmak şart değil mi?

Elmalar bize eşit değilse, artık bu ağacın sorgulanması gerekmez mi?

Barış Terkoğlu’nun yazısı