Barış Pehlivan: Sosyal hizmetler merkezlerindeki tüm personel artık kendisini AKP çalışanı gibi hissediyor

Bakanlığın il ve ilçedeki merkezlerinde çalışan herkesin diğer işlerini bırakıp evleri ziyaret etmesi kararı alındı. Örneğin, huzurevleriyle ya da çocuk hizmetleriyle ilgilenen personel de mart sonuna kadar ev ev dolaşacak. Daha önce olmayan bir uygulama da yeni yılla birlikte başladı. O da şu ki… Evlere giden bu her memurun elinde bir de zarf olacak. Zarfın içinde ise bir mektup. Mektubun altında ise cumhurbaşkanının imzası…

Erdoğan “cumhurbaşkanı” unvanıyla yazdığı mektubunda “21 yıl” dediğine göre, AKP’nin kuruluşuna ve iktidara gelişine vurgu yapıyor. Keza… Hemen altındaki paragraf şöyle bitiyor: “Bu hedefimize ulaşmak için 2002’den bu zamana kadar sizlerin isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini dinledik. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz hep sizdeydi, sizin mihmandarlığınızda hareket ettik. Allah’a hamdolsun sayenizde ‘halka rağmen halkçı’ olmadık. Hizmetlerimizin ve politikalarımızın geliştirilebilmesi için yine sizin ferasetinize, basiretinize ve işaretinize ihtiyacımız var.”

Az daha unutuyordum… Erdoğan çiftinin bir aileyle fotoğrafının yer aldığı broşür de ziyaret edilen evlere o mektubun yanında dağıtılıyor. Nihayetinde öğrendim ki sosyal hizmetler merkezlerindeki tüm personel artık kendisini AKP çalışanı gibi hissediyor. Öyle ya, memur olsalar da seçime kadar kapı kapı dolaşıp hükümet için oy toplamaya zorlanıyorlar. Haliyle rahatsızlık had safhada ama “Görev bu” deyip sineye çekiyorlar. Ve evet, seçime kadar “Bunu da yapmazlar” dediğiniz her şeyi yaparlar. Yapıyorlar.

Barış Pehlivan’ın yazısı