Barış Pehlivan: Mesele sadece belediye seçimi değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı?

İktidar için kimi zaman merdiven kimi zamansa sopa olarak kullanılan yargı, bundan sonra ne yapacak? Hem AKP’nin teraziye dokunuşları ne olacak hem de yargıda kim nasıl tavır alacak? İşte bu soruların yanıtı için Yargıtay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesinde halihazırda aktif görevler yapan hâkimler ve savcılar ile görüştüm. İşte konuştuğum yargı mensuplarının anlattıklarından madde madde notlarım…

1- Yargının bağımsızlığına inanan meslek mensupları, şahsi olarak gelecek kaygısı asla taşımaz. Bu endişeyi yaşayanlar ise verdikleri kararların hukuka uygun olmadığını bilen ve bundan dolayı kaygı duyanlardır. Doğal olarak ikinci gruptakiler, siyasi konjonktürü de sıkı bir şekilde takip etmek zorunda kalır. Bu nedenlerle 31 Mart seçimlerinde oluşan iklim onları da etkileyecek. Haliyle, yargıdaki o isimler kendilerine çekidüzen verme refleksi içerisinde olacak.

2- Özellikle yüksek yargı organlarında dönüşüm belirgin şekilde ortaya çıkacak. Uzak gelecekte Yargıtay ve Danıştay’ın birleştirilmesi planı var. Bu hedef gerçekleşirse yeni bir havuz yaratılıp mevcut üyeler değiştirilebilir.

3- İktidar oy kaybettiğini düşündüğü grupların temsilcilerine koltuk verebilir. Örneğin, Yeniden Refah Partisi ilişkili ya da Süleymancılardan birisini Anayasa Mahkemesi’nde görebiliriz.

4- YÖK’te boş bulunan üyelik koltuğu için tıp kökenli ve türbanlı bir kadının atanması hedefleniyordu. Bu atamada da tıpkı AYM’deki gibi “gönül alma” motivasyonu uygulanabilir.

5- Anayasa değişikliği çalışmaları için uygun zemin aranır. Seçim analizi yapılarak, yürütme ve yargı sisteminde değişiklikler yapılabilir. Bu çalışmaları mevcut adalet bakanına yaptırıp daha çok yıpranmasını sağlandıktan sonra bakan değişikliğine gidilir.

Barış Pehlivan’ın yazısı