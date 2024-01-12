Barış Pehlivan: Hayatı boyunca AKP tarzı siyaseti şiar edinmiş Aydın Ayaydın nasıl CHP’de siyaset yapabildi?

Bizim mahalle tartışıyor:

CHP’li Aydın Ayaydın nasıl AKP’nin belediye başkan adayı olur?

Halbuki soru yanlış olduğu için yanıtlar da tatmin etmiyor. Aslında sorulması gereken şu: Hayatı boyunca AKP tarzı siyaseti şiar edinmiş Aydın Ayaydın nasıl CHP’de siyaset yapabildi?

Bankacılık ve köşe yazarlığı kariyerini geçiyorum.

Turgut Özal’ın YÖK’e seçtiği isim de oydu.

DYP’de Çiller’in yanı başında siyaset yapan da ANAP’ta milletvekili olan da oydu.

Tarikatlara “sivil toplum kuruluşu” diyen de onların iftarına katılan da Fethullahçıların gazetesine yazan da oydu.

Kızının AKP milletvekili olmasını hatırlatmıyorum bile.

Hal böyleyken siyasetin devleti çürütmesine karşı çıkan bir CHP’nin kapısından siyasetin çürümesinde payı olanlar zaten girememeliydi.

Barış Pehlivan’ın yazısı