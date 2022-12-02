Barış Pehlivan: Bahçeli neyi ima ediyordu?

MHP lideri Devlet Bahçeli beklenmedik bir çıkış yaptı: “Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz.” Hedefteki markalardan BİM’in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ise şöyle yanıt verdi Bahçeli’ye: “FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmedi.”

Ne garip. Sanki MHP muhalefetteymiş ya da BİM’in iktidarla ilişkisi yokmuş gibiydi her şey. Aslında Galip Aykaç’ın o yanıtı yöneticisi olduğu BİM için değildi sadece. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı olarak konuştu. Yani zincir marketlerin hepsi adına bir karşı çıkıştı.

Peki, Devlet Bahçeli neyi ima ediyordu? Hadi dediğine kulak asalım ve zincir marketlerin adının FETÖ ile kesişen yollarına bakalım… Önce yöneticisinin başkaldırdığı BİM’den başlayayım…

Barış Pehlivan’ın yazısı