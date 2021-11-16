Barış Pehlivan: AKP anketlerinde Cumhur İttifakı yüzde 45’in biraz üstünde

Kimi zamanında diyor kimi erken seçimi işaret ediyor. Belki de meseleyi anlatmak için bu kavramlar yetersiz kalıyor.

Geçen hafta AKP’nin kritik bir ismiyle oturdum. Ona anketleri, partideki havayı, neler olup bittiğini sordum.

Ağzından asla “erken seçim” lafını alamadım. Ancak “bıçak sırtı” sözünü bizzat duydum.

Anlattığına göre…

Partisinin anketlerinde Cumhur İttifakı yüzde 45’in biraz üstünde görünüyordu. Bu da seçimi, söylediği gibi “bıçak sırtı” haline getiriyordu. Tam da bu nedenle “yüzde 50 artı bir sistemi iyi olmadı” diyordu. “20 yıllık iktidarımızın en kritik seçimi olacak” ifadesini kullanması bu yüzdendi.

Barış Pehlivan’ın yazısı