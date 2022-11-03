Barış Manço’nun hayatı film oluyor: Sizce başrolde kim olmalı?

Yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, 1999 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço’nun hayatının film olacağını duyurdu. Manço’yu canlandıracak oyuncunun hala seçilemediği yapım için arayış sürüyor.

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Koloğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sanatçı Barış Manço’nun hayatını konu alan film çekileceğini duyurdu.

2023’te TAFF Pictures tarafından çekimlerine başlanacak filmin yönetmeni ve oyuncusu ise henüz belli değil.

Koloğlu, Manço’ya hayat verecek oyuncu arayışının sürdüğü yapım için “Ufak bir araştırma yapalım dedik. Barış Manço rolüne kim yakışır? Görüşlerinizi bekliyorum” diye sordu.