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Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Rusya’daki görüşme yanlış Suriye politikasını düzeltmek için fırsat

Beklenen oldu. Türkiye ve Suriye, milli savunma bakanları düzeyinde, Rusya’da görüştüler. Görüşmede iki ülkenin istihbarat örgütlerinin başkanları da vardı. Kimi yorumcular arasında çıtayı daha da yükseltip, önümüzdeki günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görüşeceğini öne sürenler de var.

Bu görüşme, çok gecikmiş olmakla birlikte, önemlidir, hem iki ülke hem de bölge açısından. Dahası bu görüşme, Türkiye’nin yanlış Suriye politikasını düzeltmesi için fırsat da sunmuştur. Yine bu görüşme, Türkiye’nin devlet kapasitesinin sınırlarını da göstermiştir.


Başka gösterdikleri de vardır bu görüşmenin…

Dış politikayı; etnikçi, mezhepçi temelde yapmanın, ideolojik gözlüklerle yürütmenin, kişisel, duygusal tepkiler vermenin, kaldıramayacağı yükün altına girmenin, tutamayacağı sözler vermenin, iç siyasete alet etmenin ne kadar yanlış olduğunu da göstermiştir.

Barış Doster’in yazısı

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