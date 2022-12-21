Barış Doster: Kılıçdaroğlu’nun da işi zor

Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği adaylar (E. İhsanoğlu ve M. İnce) kazanamadılar. O nedenle bir kez daha başarısız olma lüksü yok. İster aday olsun ister başkasını aday göstersin, kazanmak zorunda.

Aday olur, kazanırsa tamam. Kaybederse herkes onu “Kazanacak adayı bulamadın, sen aday oldun, kaybettin” diye eleştirecek. CHP genel başkanlığı da gidecek. CHP’de genel başkanlık yarışı, kurultay hesapları başlayacak. İmamoğlu’nun adı parti genel başkanlığı için de öne çıkacak, eğer siyasi yasak gelmemişse.

Kılıçdaroğlu’nun da işi zor. Çünkü aday olmak için hem CHP’de İmamoğlu’nun adaylığını destekleyenleri hem Meral Akşener başta olmak üzere 6’lı masayı ikna etmesi gerekiyor hem de seçimi kazanması.

Barış Doster’in yazısı