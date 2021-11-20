Barış Doster: Çözümün, devletçi, halkçı, kamucu politikalar olduğu bir kez daha anlaşıldı

Türkiye; devletçilikten uzaklaştıkça sanayi altyapısı zayıfladı. Büyük kentlere, aşırı nüfus akını oldu. Feodalizm, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gücünü korudu, teröre zemin oluşturdu. İşsizlik, eşitsizlik arttı. Bölgeler ve sınıflar arasında gelir dağılımı daha da bozuldu. Devlet sanayileşmeye öncülük etmeyince, özel sektör yeterince kârlı bulmadığı yörelere yatırım yapmayınca, sorunlar daha da büyüdü, yapısal hale geldi. Ulaşımda ve yük taşımacılığında karayolları öne çıktı, bu da dışarıya bağımlılığı artırdı. Denizyolları, demiryolları üvey evlat muamelesi gördü.

Sözün özü; neyin olmayacağı görüldü. Çözümün, devletçi, halkçı, kamucu politikalar olduğu, bir kez daha anlaşıldı.

Barış Doster’in yazısı