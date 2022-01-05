Barış Doster: Bu adımlar, istenen yabancı sermayeyi getirir mi? Hayır

İktidar, bu koşullarda Türkiye’ye döviz girişini artırmak, yabancı sermaye çekmek için her yolu deniyor. Diplomatik ilişkilerimizin yakın zamana dek hayli gergin olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la normalleşme çabaları da bunun bir parçası, ABD’ye ve Avrupa başkentlerine verilen ılımlı mesajlar da. Türkiye; isim vermeden, fiilen, IMF ve Dünya Bankası reçetelerini uygulamaya razı bir görüntü veriyor. Bu da kaçınılmaz olarak politik ödünleri, diplomatik U dönüşlerini getiriyor.

Peki, bu adımlar, istenen yabancı sermayeyi getirir mi? Peşinen belirtelim, hayır.

Barış Doster’in yazısı