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Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Bakanın sözleri vahşi kapitalist, acımasız bir patronun yaklaşımını özetliyor

Hazine ve Maliye Bakanı’nın gözlerinden önce, geçen günlerde bazı sözleri de çok tepki çekmişti. Bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken yeni ekonomik modelin tutmaması halinde işini kaybedebilecek bir yurttaş için mealen şöyle demişti: “O işini, maaşını kaybeder. Ben, bin çalışanımla birlikte fabrikamı…”

Bakan, siyasal İslamcı gelenekten geliyor. Kendisini muhafazakâr olarak tanımlıyor. Sözleri de vahşi kapitalist, acımasız bir patronun yaklaşımını özetliyor. Ekonomik olarak liberal, neoliberal. Benzerleri gibi, iktisadi düzlemde, bireye, bireyin özgürlüğüne, bunun kamu yararına sonuçlanacağı varsayımıyla, özellikle de girişim özgürlüğüne öncelik, hatta ayrıcalık tanınması gerektiğini düşünüyor. Az devlet, çok piyasa istiyor. Devletin, bireysel özgürlükler karşısında yetkilerini sınırlamayı savunuyor.


Barış Doster’in yazısı

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