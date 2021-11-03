Barış Doster: ABD kasten yaptı

Birincisi, Türkiye; ısrarla görüşmek isteyen, randevu talep eden taraftı. Bunu bilen ABD, işi ağırdan aldı. Kesin söz vermedi. Önce Roma’da kısa bir görüşme (20 dakika) olabileceğini açıkladı. Sonra görüşmenin, 1 – 2 Kasım tarihlerinde, İskoçya’nın Glasgow kentindeki İklim Zirvesi’nde olabileceğini duyurdu. Sonra tekrar, Roma’da yapılacağını söyledi. Bu durumu, liderlerin yoğunluğuyla, ABD Başkanı’nın dağınıklığı veya kararsızlığıyla izah edemeyiz. ABD kasten yaptı. Çünkü Türkiye’nin ne olursa olsun ABD’yle görüşmek istediğini biliyordu.

Barış Doster’in yazısı