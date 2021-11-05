Barış Akarsu’nun annesi hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki kazada yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu’nun 55 yaşındaki annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti.
Akarsu’nun annesine üç ay önce pankreas kanseri teşhisi konmuştu.
Yaklaşık iki buçuk aydır Ankara’da hastanede tedavi gören bulunan Hatice Akarsu kurtarılamadı.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Hatice Akarsu’nun ölümünü şu sözlerle duyurdu: “Hatice Akarsu bizim ‘Hatice annemizdi.’ Onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıldönümünde Barış Akarsu’nun sevenleriyle bir araya gelirdi. Barış severlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.”
Hatice Akarsu, yarın Bartın’ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek.
Barış Akarsu, Bodrum’da 29 Haziran 2007’de 28’inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz’da yaşamını yitirmişti.