Barcelona, El Clasico’da rapçi Drake’in logosu bulunan forma giyecek

İspanya’daki La Liga takımlarından Barcelona, pazar günü oynanacak Real Madrid maçına üzerinde Kanadalı rapçi Drake’in logosu yer alan formalarla çıkacak.

Fotoğraf: Spotify

Barcelona’nın, sadece İspanya’da değil tüm dünyadaki sporseverlerin ilgisini çeken ve ‘El Clasico’ olarak adlandırılan maça böyle bir formayla çıkmasının nedeni Kanadalı rapçinin Spotify’da 50 milyar dinlenmeyi aşan ilk isim olması. Spotify, kulübün ana sponsoru.

OVO Sound Oyuncuların formalarının ön kısmında Spotify logosu yerine Drake’in kurucularından biri olduğu OVO Sound’un baykuş logosu yer alacak.

Futbolcular maç öncesinde sahaya ısınmaya çıktıklarındaysa üzerinde Spotify logosu olan, arkasında ‘Drake’ ve ’50’ numara yazan formaları giyecek.

Ünlü rapçi, Instagram hesabından, formadaki değişikliğin Barcelona ve Spotify’ın futbol ve müziği bir araya getirme stratejisinin parçası olduğunu yazdı.

Fotoğraf: Twitter

Barcelona’da pazarlama biriminin başkan yardımcısı Juli Guiu, kulüp tarihinde ilk kez ana sponsorlarının logosunu uluslararası çapta tanınan bir müzisyeninkiyle değiştireceklerini açıkladı: ”Bizim Spotify’la işbirliğimiz ticari bir ilişkinin ötesinde. İki farklı dünyayı, müzik ve futbolu bir araya getirmeyi hedefliyoruz.”

Spotify’ın açıklamasında, ”Drake’in ulaştığı dönüm noktasını yılın en önemli maçlarından birinde kutlayacağımız için heyecanlıyız. El Clasico’dan başka sahne yok” ifadeleri kullanıldı.