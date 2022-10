Barbra Streisand: Bana en komik gelen şey adımın hala yanlış telaffuz ediliyor olması

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand’ın tam 60 yıl öncesine ait canlı sahne performansının kayıtları ilk kez yayımlanıyor. Sanatçı 4 Kasım’da çıkacak albüm öncesinde verdiği röportajda, onu hangi hayvana benzettiklerinden adının doğru telaffuzuna kadar pek çok konudan bahsetti.

Barbra Streisand röportajda, görkemli kariyerinin başladığı New York şehrindeki gece kulübü Bon Soir’da sahneye çıktığı ilk geceden bahsetti.

9 Eylül 1960 gecesi, 18 yaşında, ilk parasını kazandığı sahne performansı için Greenwich Village’deki Bon Soir adlı küçük bir kulübe giderken hissettiklerini “İkinci el dükkanından aldığım antika bir yelek ve 1920’lerden kalma, bugün hâlâ dolabımda bulunan antika ayakkabılarla kulübe yürümüştüm. Yolda, ‘bu hayatımda büyük bir değişikliğin başlangıcı olabilir’ diye düşündüğümü hatırlıyorum” sözleriyle anlattı.

Barbra Streisand Bon Soir’da sahnede Fotoğraf: GAB Archive/Redferns

80 yaşındaki Barbra Streisand’ın oyunculuk ve şarkıcılık kariyeri beklediğinden de görkemli oldu. Defalarca aday gösterildiği Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerini birden fazla kez aldı.

Streisand’ın Bon Soir’da sahneye çıkışı o kadar ses getirdi ki, iki yıl sonra anlaşma imzaladığı plak şirketi Columbia Records ilk albümü buradaki canlı performansı kaydederek çıkartmak istedi. Ancak kontratına ‘sanatsal kontrolü elinde bulundurma şartı’ koyduran genç şarkıcı kayıtları beğenmeyince proje rafa kalktı.

İşte şimdi, bu kayıtlar ‘Barbra Streisand at the Bon Soir’ adıyla ilk kez albüm olarak yayımlanacak.

1960’larda müzik sahnesinde olan Bob Dylan, Beatles yeni gibi yenilikçi isimlerin aksine kariyerine ‘klasik’lerle devam eden Barbra Streisand, yalnızca müzikal tercihleriyle konuşulmadı, geleneksel güzellik kalıplarına da meydan okudu.

Karıncayiyene benzettiler!

Arkadaşı, illüstratör ve makyöz Bob Schulenberg için ‘Yüzümde neyin güzel olduğunu fark etmemi sağladı, ki bunun hiç farkında değildim’ diyen şarkıcı, fiziğiyle ilgili söylenenleri de şöyle aktardı: “Utanç verici isimlerle anıldım. Bir eleştirmen profilimi bir karıncayiyeninkiyle karşılaştırdı. Bir başkası Mısır kraliçesi Nefertiti’ye benzediğimi söyledi. Düşümdüm, belki de her ikisiyim!”

Asistanım adımı yanlış telaffuz ediyor

60 yılı aşan kariyer, başarılar, eleştiriler… Hepsi bir yana, adını yanlış telaffuz edenler bir yana. 2016 yılında Apple’ın ses komutlarıyla çalışan ‘asistan’ı Siri’yi şirketin CEO’su Tim Cook’a şikayet eden Barbra Streisand, röportajda yeni asistanının bile adını yanlış söylediğini anlattı.

Soyadındaki ikinci ‘s’ sesinin ‘z’ olarak söylenmesinin yaygın ama yanlış olduğunu belirtti.

Peki doğrusu nasıl? Onu da How to Say adlı Youtube hesabından öğrenelim: