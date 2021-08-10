Barbie’nin olimpiyat koleksiyonunda Asyalı bebek olmaması tepki çekti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlanan Barbie koleksiyonunda Asyalı bebek olmaması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarından merkezi ABD’deki üretici firma Mattel’e eleştiri yağdı.

Fotoğraflar: Mattel

Mattel ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi, geçen yıl şubat ayında, 23 Temmuz-8 Ağustos’ta düzenlenen oyunlara ithafen bir koleksiyon tasarlanması amacıyla işbirliği yaptı. Koleksiyonda, olimpiyata yeni dahil edilen beş spor dalına -beyzbol/softbol, karate, kaykay, sörf ve sportif tırmanış- özel beş bebek tasarlandı.

Firmanın açıklamasında, “Mattel Tokyo 2020 koleksiyonu bu yeni spor dallarına vurgu yapacak ve yeni kuşakların Olimpiyat ruhuyla yetişmesi konusunda ilham kaynağı olacaktır” dendi. Ancak geçen ay piyasaya sürülen koleksiyonda Asya Kıtası’nı temsil eden bebek yer almaması hayalkırıklığına neden oldu.

Çok sayıda kişi Twitter ve Instagram’da, Asyalı bebek olmamasını -bilinçli veya tesadüfi oluşunu ayırt etmeksizin- eleştirdi.

O üç yaşındayken ABD’ye iltica eden, Hmonglara mensup bir ailenin çocuğu, Michigan eyaleti sınırlarındaki Macomb bölgesi komiseri Ma Şiong, “Bir daha iki kızıma Barbie almayacağım. Asya hiçbir şekilde temsil edilmemiş” diye yazdı. Birçok kullanıcı, bir Asya kenti Tokyo’da düzenlenen organizasyonda Mattel’in nasıl Asyalı Barbie tasarlamayı düşünmemiş olabileceğini sorguladı. Ve, Asya kökenli atletler ABD adına madalya alırken!

Japonya kökenli ABD’li sanatçı Drue Kataoka ise Mattel’in ‘en kapsamlı koleksiyonunda’ Asyalı Amerikalıların görünmez kılınmasına aracı olduğunu ifade etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan birkaç hafta önce Japon tenisçi Naomi Osaka’yı simgeleyen Barbie, ‘rol model’ serisi kapsamında piyasaya sürülmüş ve birkaç saat içinde tükenmişti.