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Yaramazlara biraz batar!

Bar tuvaletlerinde kokain kullanımına spreyli önlem

Britanya’da polis barlarda uyuşturucuyla mücadele için tuvaletlere kokainin yüzeye yapışmasına neden olan ve kötü bir tat veren sprey kullanmaya başladı.

Fotoğraf: Telegraph

Kamuya açık alanda uyuşturucu kullanımı önlemek için ilk olarak Durham kentinde denenen sprey uygulamasının Essex, Merseyside ve Londra’daki polis kuvvetleri tarafından da kullanılması planlanıyor.


Şeffaf bir maddeden oluşan sprey tuvaletlerde kokain gibi maddelerin kullanılabileceği yüzeye sıkılıyor. Müşteriler yapışan uyuşturucuyu yüzeyden sıyırarak kullanırsa diye spreyin içeriğine saatlerce süren bir kötü tat bırakan bir madde eklenmiş.

Darlington kasabasında BLOKit isimli spreyi kullanan bazı barlar uyuşturucu kullanımında yüzde 80’e varan azalma olduğunu belirtti.

Darlington polis ekibinden çavuş Matt Plumb kasabalarında bütün büyük merkezlerde olduğu gibi insanların rekreasyon amaçlı uyuşturucu kullandığını aksini düşünmenin saflık olacağını belirterek şunları söyledi: “Narkotik köpeklerle toplanan istihbarata gre en yaygın kullanılanı kokain. BLOKit uygulamasıyla barlarda uyuşturcu kullanımını caydırarak kasaba merkezinin herkes için daha güvenli ve eğlenceli bir yer haline getirmeyi planlıyoruz.”

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