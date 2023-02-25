Banksy’nin duvar resmi pul oldu

Gizemli grafiti sanatçısı Banksy’nin yaptığı bir duvar resmi, Rusya Ukrayna savaşının birinci yılında pul olarak basıldı.

Ünlü grafiti sanatçısı Banksy’nin, bir judo maçında yetişkin bir adamı yenen genç bir çocuğu çizdiği duvar resmi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci yıldönümünde pul olarak basıldı.

Savaş boyunca Ukrayna’nın farklı şehirlerinde yıkık binalarına toplam yedi mural yapan Banksy‘nin pul olarak basılan resminde, çocuğun Ukrayna’yı, Rusya Devlet Başkanı Putin’e benzeyen yetişkin adamın ise Rusya’yı temsil ettiği düşünülüyor.

Reuters’ın haberine göre Ukrayna Posta Servisi başkanı Ihor Smilianskyi, ilk pulu damgalamadan önce, “Bu resmin, her Ukraynalı’nın düşmanımız hakkında hissettiklerini en iyi şekilde temsil ettiğini düşündük” dedi.