Bankalardan kredi kartı limitlerini düşürme sinyali

Önceki gün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) kredi kartı kullanımının yeniden düzenleneceğine ilişkin ifadenin yer alması sonrası dün sabah saatlerinde birçok banka özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerine kart limitlerinin düşürüldüğüne ilişkin mesajlar gönderdi.

Daha sonra bu mesajın ‘sehven’ gönderildiği belirtilse de uzmanlar bunun ‘kart sınırlaması’nın sinyali olarak gördü.

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Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda, “Bireysel kredi yıllık büyüme oranı yüzde 80’lere ulaşmıştır. Son dönemdeki bireysel kredi büyümesinin yıllık yüzde 186.6 büyüme oranına ulaşan kredi kartı harcamaları ağırlıklı olduğu görülmektedir” denmişti. Temmuzda kamuoyuyla paylaşılan bu raporun ardından ağustostaki 7,5 puanlık yüksek faiz artırımı sonrası, kredi kartı referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya, kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81’e, yıllıkta yüzde 40,1’e yükseldi.

Açıklanan OVP’de de, “Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir” denmişti.

Ekonominin üç yıllık yol haritası olan metinde bu ifadenin yer alması, kart kullanımının, enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek şekilde yeniden düzenleneceği tahminlerine yol açtı.

Sınırlama sinyali

Milliyet’in haberine göre dün sabah, bazı bankalardan müşterilerine kredi kartı limitlerinin düşürüldüğüne yönelik mesajlar gitti.

Öğleye doğru ise bu mesajların ‘sehven’ gönderildiğine ilişkin yeni mesajlar, kart kullanıcılarının cep telefonlarına düştü.

İkinci mesajda her ne kadar ilk mesajın yanlışlıkla gönderildiği belirtilse de gerek kart sahipleri gerekse de ekonomi uzmanları, bu durumu, ‘kart kullanımına sınır getirilecek’ diye yorumladı.