Bandırma ve Erdek'te müsilaj görüldü

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinin kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.

Fotoğraf: Bandırma (AA)

Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi kıyıları ve liman içinde oluşan müsilaj tabakası limandaki teknelerin etrafını sardı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın Marmara Denizi’nin her yerini kapladığını ve ilerleyen dönemde daha çok görüleceğini söyledi:

“Müsilaj, denizin dibindeki pinaları, midyeleri, istiridyeleri, mercanları öldürüyor. Üzerlerini battaniye gibi örtüyor. Deniz çayırlarının üzerini kapladı. Fotosentez yapmasını engelliyor. Yani oksijen üreten, bize nefes olan deniz çayırları, müsilaj yüzünden şu anda zarar görüyor. Ama altı aydır zaten balıkçılık çok etkilendi Marmara Denizi’nde. Şimdi yüzeye çıkmaya başlamasıyla turizm etkilenmeye başlayacak.

Acilen 2021 yılında tüm tarafların altına imza attığı, yedi ilin belediye başkanı, yedi ilin valisi ile bakanlık, meclis ve çevre komisyonu başkanı tarafından imzalanan Marmara Denizi Eylem Planı’nın ruhuna geri dönmemiz lazım. Marmara Denizi’nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız.

Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi’ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok. Acilen, hiç vakit kaybetmeden tedbir almamız lazım. Şimdi müsilaj yüzeye çıktığı andan itibaren vatandaşlar yoğun şekilde ‘Denize girebilir miyiz?’, ‘Balık yiyebilir miyiz?’ diye sormaya başlayacak.”