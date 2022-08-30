‘Balkabağından bot’la yolculuk: 11 saat kürek çekerek rekor kırdı

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan bir adam ‘içi oyulmuş bir balkabağı’na binip nehirde kürek çekerek rekor kırdı.

Fotoğraflar: Reuters

Syracuse kentinde yaşayan Duane Hansen, kendi yetiştirdiği, 383 kilogram ağırlığında büyük bir balkabağından kendisine deniz taşıtı üretti. İçini oyarak bir bot haline getirdi ve Missouri Nehri’nde kürek çekmeye başladı. Turuncu deniz taşıtına ‘Berta’ adını veren Hansen sabah erken saatte yola çıktı ve 11 saatte 38 mil yol kat etti. Bellevue’de başlayan yolculuk Nebraska City’de sona erdi.

Hansen, ayrıntılarını Facebook’ta paylaştığı zorlu yolculuğu şöyle anlattı: ”Balkabağının içine sıkışarak girdim ve saatlerce kürek çektim. Hiç ayağa kalkmadım. Dizlerim hala acıyor. Sanıyorum bir daha denemem böyle bir şeyi. Rekorumu kıran olursa da önünde saygıyla eğilirim.”

Şiddetli yağmur ve soğuk nedeniyle de zorlandığını belirten Hansen bir yetkilinin yolculuğu izlemesini istedi. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek isteyen Hansen’i belediyeden yetkililer izledi.

Guinness yetkilileri henüz resmi açıklama yapmadı ama 38 millik yolculuğun, ‘balkabağından bot’la yapılan en uzun yolculuk olduğunu teyit etti.

Bir önceki rekor 2016’da Kuzey Dakota’da balkabağından yaptığı botla 25,5 mil kat eden Rick Swenson’a aitti.