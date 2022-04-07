Balıkesir’de altın madeni ÇED süreci bir kez daha durduruldu: ‘Havran’ın üstü altından değerlidir’

Balıkesir’in Havran ilçesinde inşa edilmesi planlanan altın madeninin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) durduruldu.

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Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Havran’daki Demirtepe Altın Madeni Projesi’ni değerlendirmek için komisyon toplandı.

Toplantıya Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği de katıldı.

Derneğin aktardığına göre komisyona projenin bölge doğasına zararı anlatıldıktan sonra halkın madeni istemediğine dair 12 bin imzalı dilekçe sunuldu.

Kamu kurumlarının da görüşleri alındıktan sonra komisyon başkanı itirazlar ve rapordaki eksiklikler nedeniyle ÇED sürecinin durdurulduğunu açıkladı.

Dernek ayrıca projeyle ilgili itirazlarını yazılı olarak bakanlığa sundu.

Derneğin açıklaması şöyle: “Çabalarımız bir kez daha sonuç verdi. Süreci takip etmeye devam edeceğiz. Şap Dağı’nın ve Havran yöresinin katline sebep olacak Demirtepe Altın Madeni Projesine izin vermeyeceğiz. Havran’ın üstü altından değerlidir! Siyanür öldürür!”