Bali’de, Covid-19 önlemlerini ihlal eden dört kişi hakkında sınırdışı kararı

Endonezya’ya bağlı Bali Adası’nda tatil yapan dört turist hakkında, Covid-19 önlemlerine uymadıkları gerekçesiyle sınırdışı kararı alındı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

ABD, İrlanda ve Rus vatandaşı üç turist, Kuta bölgesinde maskesiz dolaştıkları gerekçesiyle önce gözaltına atıldı. Adalet ve insan hakları bakanlığının Bali’deki ofisi, üçünün de gözaltına alındığını ve sınırdışı edildiğini, ilk uçaklarla ülkelerine döneceklerini açıkladı.

Sınırdışı edilen dördüncü kişi ise Bali’ye gittikten sonra Covid-19 testi pozitif çıkan bir Rus turist. Karantinada olması gerekirken otel odasından kaçan kadının yakalandığı, test sonucu negatife dönene kadar Bali’nin başkenti Denpasar’da izole edilip sonrasında sınırdışı edileceği belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Endonezya’da 2 milyon 567 bin 630 vaka kaydedildi, 67 bin 355 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Son günlerde ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Bali’de de Delta varyantı kaynaklı vakaların sayısı arttı. Bu nedenle salgının başından beri katı önlemler uygulanan adada yeni kurallar kondu. Buna göre maskelerini düzgün takmayan yabancı turistlere 1 milyon rupiye (595,30 lira) kadar ceza kesiliyor. Hiç takmayanlar ise sınırdışı ediliyor.

Bu yeni uygulamadan önce maske takmayanlar uyarılıyor ve ilk ihlalde para cezası alıyorlardı, ikinci kez maske takmadan güvenlik güçlerine yakalandıklarında sınırdışı ediliyorlardı.