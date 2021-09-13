Bakırköy’de ‘kısa mesafe’ nedeniyle müşteri almayan taksi şoförüne para cezası

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde ‘mesafeyi beğenmediği için’ pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi.

AA’nın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’nde yol kenarında pusetteki bebeğiyle taksi bekleyen bir aileyi kısa mesafe nedeniyle almayan taksi şoförü hakkında inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, taksinin sürücüsü Şerafettin Ç.’nin kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almayarak mağduriyete neden olduğu için 25 ‘Hizmet Kalite Puanı’ düşürüldü.

Çağrılan taksinin genel denetiminde de zabıta ekipleri para cezası uyguladı.

Bakırköy’de sabah saatlerinde kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan taksi şoförü, kendisini şikayet edeceğini söyleyen aileye, “İstediğin yere şikayet et” diyerek uzaklaşmıştı. Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansımıştı.