Bakanlıktan haksız ticari kazanca 19 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, kasımda tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalara 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası verildiğini duyurdu.

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Reklam Kurulu’nun 12 Kasım’daki toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklam ve haksız ticari uygulamalar incelendi.

TRT Haber’in aktardığına göre toplantıda, mevzuata aykırı bulunan 151 dosya için durdurma cezasıyla birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira para cezası verildi.

Ayrıca eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale edilmesi gereken iki dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya içinse erişimin engellenmesi kararı alındı.

2024’ün ilk 11 ayında kurul, toplam 1704 adet dosyayı değerlendirdi. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1509 adet dosya hakkında toplam 223 milyon 939 bin 186 lira para ve durdurma cezası verildi, çeşitli dosyalaraysa erişim engeli getirildi.

İndirimli satışlara ilişkin hakkındaki inceleme tamamlanan 14 dosyadan 12’si mevzuata aykırı bulundu.

Bakanlığın tüketicilere yaptığı uyarıysa şöyle:

“Tüketicilerin; alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz ediyor.”