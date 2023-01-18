Bakanlıktan, ‘fahiş aidat artışları’na karşı özel birim

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site aidatlarında ‘fahiş artış’ şikayetlerinin ardından özel bir birim kurdu.

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Ekonomi gazetesinin göre artışlara müdahale için önce Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü‘nün ismi Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Bu birimin kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla çalışmalar yapacağı belirtilen bakanlık açıklaması şöyle: “Birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.”

Söz konusu birim kanuni düzenleme çalışmasının ardından ikincil mevzuat çalışmaları yürütecek.

Açıklamada, “Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır” denildi.