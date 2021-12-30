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Yaramazlara biraz batar!

Cep telefonu satışında taksit düzenlemesi

Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ya da altı ay taksit yapılabilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) cep telefonlarında ‘yenilenmiş ürün teşviki‘ kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.


Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan ‘yenilenmiş ürün‘ niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay taksit uygulanacak.

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