Bakanlık duyurdu: 104 çocuk bakıma alındı, 82’sinin kimliği tespit edilemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden sonra 104 çocuğun kuruluş bakımına alındığını ve kimliği tespit edilemeyen 82 çocuğun olduğunu açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde resmi verilere göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından birçok aile sosyal medya hesaplarından çocuklarının kayıp ilanını paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya dair bilgi paylaştı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1902 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. 1476 çocuk ailesine teslim edilmiş, 104 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 322 çocuğumuzun tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1820, edilmeyen 82 çocuğumuz bulunmaktadır.”