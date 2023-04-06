Bakanlık aylar sonra Covid tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son beş ayda 252 bin 945 Covid-19 vakası kaydedilirken, 844 kişi de hayatını kaybetti.

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Bakanlık, eleştirilere rağmen Covid verilerini paylaşmayı kesmişti. Kasım 2022 ile Mart 2023 arasındaki verilere göre, aralıkta hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi. Aralıkta 88 bin 705 yeni vaka kaydedilirken 252 kişi hayatını kaybetti.

Son beş aylık sürece bakıldığındaysa vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde 844 kişi hayatını kaybetti.

Böylece vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66’ya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

Son beş aydaki veriler şöyle: