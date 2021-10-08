Bakanlığa göre Boğaziçi’nde yapılaşma tehlikesi de yok planı da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi’nin İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki yerleşkesinin yapılaşmaya açılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

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Boğaziçi Üniversitesi, Hacıosman Bayırı ve yakın çevrelerinin doğal SİT alanı statüsü, 7 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararla değiştirilmişti.

Okulun arazisinin 217 bin metrekarelik alanı ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’, 205 bin metrekarelik alanı da ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescillenmişti.

Yerleşkenin yapılaşmaya açılma tehlikesi bulunduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi mezunları da dilekçe vererek kararın iptalini istemişti.

Özel kanunu var

Bakanlığın açıklamasında, üniversitenin bulunduğu alandaki SİT statüsünün korumacı bir yaklaşımla belirlendiği belirtilerek ‘Boğaziçi alanı’nın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamındaki imar planı kararlarıyla korunduğu, bu alanda mevcut eski SİT statülerinin herhangi derecesinin bulunmadığı kaydedildi.

Bakanlık, yapılaşmanın bulunduğu yerlerin ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’, yapılaşma kısıtlaması getirilen alanların yanı sıra doğal yapısını kaybetmemiş veya az kaybetmiş olanların da ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescil edildiği ve koruma kararının güçlendirildiğini ifade etti.

‘Yapılaşmaya izin verecek düzenleme yok’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu alanda Boğaziçi Kanunu’na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi, yapılaşmaya açılması kesinlikle mümkün değildir. Ayrıca yapılan ekolojik temelli bilimsel çalışmalar kapsamında; alanda mevcut yapı ve yerleşimler dışındaki yapılaşmaya izin verecek bir düzenleme asla söz konusu değildir.

Söz konusu haberde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir grubun yaptığı eylemler de hatırlatılarak ‘Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak, turizm yapıları inşa edilecek’ şeklinde spekülatif başlıklar kullanılarak alanın imara açılacağını iddia etmek tamamen asılsızdır, yalandır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı, bilinçli ve art niyetli bir yaklaşımdır.

Sonuç olarak, Boğaziçi öngörünüm alanı ve sahil şeritlerinde koruma esasları ve yapılanma şartları, Boğaziçi Kanunu ve imar planı kapsamında belirlenmekte olup, bu alanlarda Boğaziçi Kanunu’na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi arazisine yönelik herhangi bir planlama çalışması bulunmamaktadır.”