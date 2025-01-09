Bakandan otoyol ve köprülere zam sinyali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretleri için zam sinyali verdi.

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NTV yayınında konuşan Uraloğlu “Burada da bir hesap modelimiz var. Orada bir işletme giderleri var. Hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

‘Belediyenin talebini yüksek bulduk, yeniden görüşülecek’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşıma yüzde 46 zam teklifi reddedilmişti.

Uraloğlu bununla ilgiliyse şunları söyledi:

* Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) belediye dışındaki resmi kurumların da temsil edildiği bir komisyon. Komisyondaki diğer kurumlarla yapılan istişarelerde, orada yapılan hesaplamalar ve oluşan duruma göre belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Bunun uygun olmayacağını da komisyona bildirildi. Büyükşehir belediyesi tarafından yeniden bir çalışma yapılıyor, görüşme yapılacak.

* Bu hesaplara önceki dönemlerde yapılan güncellemeleri dikkate aldığımızda bizim olmasını istediğimiz bir rakam var. Hesaplamalara göre yüzde 15 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Buradaki arkadaşlarımızın hesapladığı geçmiş dönemdeki güncellemelere bakıldığında rakam yüzde 25 civarında. Henüz bir karar verilmiş değil. Oradan çıkacak olan kararın oy birliğiyle verilmesi lazım.