Bakandan melodili yol açıklaması: Türk marşı çalıyor, sırada Mehter marşı var

Ankara’da başlatılan ‘melodili yol’ uygulamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Mozart’ın Türk marşı çalıyor, sırada Mehter marşı var” dedi.

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Melodili yol Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21’inci kilometresinde, ardından da Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışı 37’nci kilometresinde uygulanmaya başladı.

Uraloğlu, projeye ilişkin şunları söyledi:

* Her iki uygulamada da Mozart’ın Türk marşı çalıyor, sırada Mehter marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, çift komponentli yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor.

"Melodili yol uygulaması" Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu üzerinde hayata geçirildi ⤵️



• Belirli bir hızda seyreden araçlar, yola yerleştirilen özel oyuklar sayesinde Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor



• Uygulama,… pic.twitter.com/k85OQTfRky — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025

* Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor.