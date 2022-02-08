Bakana göre Omicron okullara pek uğramıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitimin ikinci dönemde de süreceğini söyledi.

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Özer’in bugün Konya’da valilik ziyareti sırasında yaptığı değerlendirme şöyle: “Toplam 71 bin 320 okulda Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri aldık. Nasıl birinci dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz.”

‘Kapalı sınıf oranı yüzde 1’in çok altında’

Özer ayrıca Omicron varyantının okullara yansımasının çok düşük kaldığını savundu: “Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50’sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1’in çok çok altında.“

Türkiye’de dün 96 bin 514 kişide daha corona virüsü tespit edilmiş, 236 kişi ise hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.