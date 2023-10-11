Bakan yardımcısının ‘öngörü’sü: Gebereceksin Netanyahu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gazze’de bir binanın vurularak havaya uçurulmasını Twitter’dan paylaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, “Gebereceksin…” diye yazdı.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Hamas’ın roket saldırıları ve İsrail’in ‘Demir Kılıçlar’ adını Gazze bombardımanı aralıksız sürüyor.

Şu ana kadar 1200’ü aşkın İsrailli, 900’ü aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Yoğun saldırıların yapıldığı Gazze’de vurulan bir binanın görüntüsünü Twitter’dan paylaşan Netanyahu, “Tüm gücümüzle devam edelim” diye yazmıştı.

Bu paylaşımı alıntılayanMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin…” diye karşılık verdi.