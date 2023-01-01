Bakan Varank yeni yılda ‘motokurye’ oldu, sipariş veren öğrenciler tanımadı

Yeni yıla ‘motokurye’ olarak girmek isteyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı sipariş götürdüğü yurttaki öğrenciler tanımadı. Varank öğrencilere kendisini tanıtmak zorunda kaldı.

MOTOSİKLETLİ YILBAŞI MESAİSİ



Bakan @varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan kuryelerle birlikte girdi.



Kaskını taktı, kurye kıyafetini giydi ve motosiklet ile dağıtıma çıktı. 🏍️



Türkiye'nin ilk Turcorn'larından @getir'in kuryesi oldu. https://t.co/6Tqum5oWS0 pic.twitter.com/Q8Vlpw74yv — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) January 1, 2023

Yeni yıla Ankara’da zorlu koşullarda çalışan motokuryelerle birlikte giren Varank, kaskını takıp kurye kıyafetini giydi.

AA’nın aktardığına göre Varank, yurt dışından aldığı yatırımla Türkiye’nin ilk ‘Turcorn’ları arasında bulunan Getir’in kuryesi oldu. Yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret eden Varank, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çevrimiçi sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada kurye olarak göründü. İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi.

Altındağ’daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu’na giden Varank’ı öğrenciler tanımadı. Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi.

Varank, öğrencinin kaldığı odaya TOGG’un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu ve TÜBİTAK’ın bilimsel ve kültürel yayınlarının bulunduğu dergi ve kitaplarından oluşan paketleri hediye etti.

Daha sonra Getir’in Etlik’teki dağıtım merkezine geçen Varank’a, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile diğer yetkililer eşlik etti.

Varank, kuryelerin yaşadıklarına dikkat çekmek istediğini söyledi: “Kurye arkadaşlarımız neler yaşıyorlar? Biraz onlarla ilgili farkındalık olsun diye yılbaşı akşamını onlarla geçirelim, hatırlarını soralım istedik. Bizim açımızdan da farklı bir tecrübe oldu.”