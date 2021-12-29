Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle teftiş başlatmıştı.

Teftişten sonra çok kez tepkisini dile getiren Kılıçdaroğlu, 28 Aralık Salı günü şunları söylemişti: “Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirmiş. Geç kaldın kardeşim. Daha önce gönderseydin bari. Sadece o değil ki… Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar.”

Twitter hesabı üzerinden “Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış” diye yazan Soylu, “Aynı iftirayı, her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

2020’nin aralık ayında T24’ün canlı yayınına katılan CHP lideri, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğini söylemişti.

Soylu ise CHP liderinin açıklamasını ‘gündemi değiştirme çabası’ olarak yorumlarken, söylediklerinin gerçek olmadığını dile getirmişti.