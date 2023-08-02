Bakan Özhaseki: Deprem olursa İstanbul hapishaneye döner

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depreminde 600 bin konutun yıkılabileceğini, bu durumda İstanbul’un bir hapishaneye döneceğini söyledi.

Özhaseki, İstanbul’a özel bir yasa için çalışıldığını da bildirdi.

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Deprem çalışmalarını A Haber’de değerlendiren Özhaseki, olası İstanbul depremi hakkında şunları söyledi:

”İlk etapta yıkılabilecek yapı 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul’da yıkılacaksa her sokakta iki binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğalgaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner.”

Mehmet Özhaseki, olası deprem için İstanbul’a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, “Eğer bunu erken bitirirsek, Meclis’in açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul’un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum” dedi.