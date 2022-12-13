Bakan Kurum: Orta gelirliye yeni konut kampanyasında sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, orta gelirlilerin konut sahibi olması için başlatılacak kampanyayla ilgili olarak çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

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Dün bakanlar kurulu toplantısı sonrası konuşan Kurum, kampanyanın amacına ulaşması için çalıştıklarını söyleyere, yaptıkları işin bir karşılığı olması ve kampanyanın konut fiyatlarını etkilemesini istemediklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla ‘dirsek teması’ halinde çalışıldığını söyleyen Kurum, fiyatları dengelediklerini ve aşağı çektiklerini anlattı.

Orta gelirliler için yapılan kampanya ile hem talebin yönetilmesi hem de proje arzının artırılması gerektiğini vurgulayan Kurum, “İkisini aynı anda yapmazsak evlerin fiyatları yükselir mevcuttaki konut stoku ile bu kampanya yapamayız” dedi.