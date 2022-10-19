Bakan Koca’dan tedavi gören madencilerin durumu hakkında güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’daki maden ocağı patlamasında yaralanan madencilerin son durumunu aktardı.

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Bakan Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören beş madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki altı hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. Bir hasta entübasyondan çıktı. Diğer dört hastanın durumu stabil.”

Sağlık bakanı, dört gün önce Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri devam eden Bartın madencilerden beşinin durumunun ‘ciddi olduğunu’ söylemişti.

Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2022

Ne olmuştu?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz).

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

Patlamanın ardından ilçeye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.