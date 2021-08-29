Bakan Koca: Risk haritasında maviye geçen yeni ilimiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı” dedi.

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Bakanlığın Türkiye haritasında aşılanma oranları renklere göre sınıflandırılıyor. Şehirler yüzde 55’e kadar kırmızı, yüzde 65’e kadar turuncu, yüzde 75’e kadar sarı ve yüzde 75 ile üstünde mavi olarak renklendiriliyor.

Sağlık bakanı Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda yüzde 75’in üzerine çıkmaya en yakın beş ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye’nin Mavi haberlere ihtiyacı var!”

Türkiye’de son 24 saatte 17 bin 332 vaka, 255 can kaybı kaydedildi.