Bakan Işıkhan’dan ‘yaşlılık sigortası’ sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçim vaatleri arasında yer alan yaşlılık sigortasını hayata geçirmek zorunda oldukları söyledi.

Vedat Işıkhan. (AA)

Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nun (OPF) açılışında konuştu.

ANKA’nın haberine göre Işıkhan, ülkedeki nüfusun yaşlandığına dikkat çekerek, şunları dedi:

“Sayın cumhurbaşkanımızın seçim vaatleri arasında yer alan yaşlılık sigortasını da yakın zaman içerisinde, orta vadeli bir dönem içerisinde hayata geçirmek zorundayız.

Özellikle yaşlı nüfusun işletmelerde ve istihdamda yer almasını planlayacak çalışmalara da ihtiyacımız var. 60-65 yaşında belli bir kıdeme gelmiş olan birçok yaşlımız işletmelerde, fabrikalarda çalışıyor. Peki biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Bunu çok iyi planlamamız lazım.”