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Yaramazlara biraz batar!

Bakan ‘Endişe etmeyin’ diyerek griple kıyaslamıştı: Araştırma tersini söylüyor

Britanya’daki bir araştırma Covid-19 sonrası taburcu edilen hastaların takip eden aylarda sağlık sorunları yaşama riskinin önemli ölçüde daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırma için hastaneden taburcu olup en az bir hafta hayatta kalan 24 bin 673 Covid-19 hastası ve benzer yaş grubu aralığında genel nüfustan 123 bin 362 kişi kıyaslandı.


Covid-19 hastalarının takip eden 10 ayda ölüm ve hastaneye kaldırılma riskinin iki kat olduğu görüldü.

Aynı şekilde influenza (grip) nedeniyle hastaneye kaldırılan 16 bin 58 hastayla kıyaslandığında, Covid-19 hastalarının corona virüsü enfeksiyonu ya da başka bir alt solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatırılma veya ölme ihtimallerinin yüzde 37 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Özellikle demanslı Covid-19 hastalarının hastaneden taburcu olduktan sonraki aylarda ölüm risklerinin yüksek olduğu görüldü.

PLOS Medicine’da yayınlanan çalışmada araştırmacılar çok sayıda hastanın Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, ölüm ve yeniden hastaneye yatış risklerinin arttığını vurgulayarak, bunun halk sağlığı üzerinde derin etkisi olabileceğini belirtti.

Söz konusu riskin, hastaların taburcu edildikten sonraki aylarda takibini artırarak ve hastalarda potansiyel sorunlarla ilgili farkındalık yaratarak azaltılabileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Covid-19’u griple kıyaslayarak şunları söylemişti: “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini sağlık bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum: Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı.”

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